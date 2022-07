Sua maestà Maltese Falcon a Porto Santo Stefano davanti a Artemare Club

Monte Argentario: L’inchino l’ha fatto il comandante Daniele Busetto mercoledì 6 giugno con il vessillo di Artemare Club quando ha visto avvicinarsi in atterraggio la tanta maestosità a vela di Maltese Falcon davanti a Artemare Club e essendo il 6 luglio, il World Kissing Day, avrebbe anche baciato il suo scafo ma la security era molto presente al molo Garibaldi del Porto del Valle dove il comandante Pier Francesco Cafaro ha ormeggiato con grande perizia marinaresca, una manovra in porto da manuale. “con poca acqua” per una nave di quasi 90 metri.



Per la prima volta all’Argentario la più grande nave a vela da diporto della Perini famosa per il DynaRig, costruita da Perini Navi a Tuzla - Istanbul è uno degli yacht a vela più complessi e più grandi del mondo.

Artemare Club ricorda che la progettazione, il collaudo e la produzione del sistema vele sono stati completati in un periodo di tre anni, il DynaRig è costituito da alberi rotanti indipendenti con iarde rigide. Le quindici vele quadre sono disposte in modo tale che quando dispiegate non ci siano spazi vuoti nel piano velico di ciascun albero, consentendo loro di agire come un singolo profilo alare, le vele avvolgibili sono immagazzinate nell'albero e possono essere dispiegate lungo i binari sui 8in 6 minuti. Poiché non vi è alcun sartiame, gli alberi e i cantieri possono essere ruotati senza restrizioni per tutti i punti di vela, rendendo Maltese Falcon un abile clipper di bolina, la lunghezza degli alberi misura circa 57 metri sopra il cuscinetto inferiore. Maltese Falcon ha ricevuto tanti premi industriali dagli armatori e dalla stampa, ha anche vinto le regate per la Perini Navi Cup in due occasioni e la Palma Superyacht Cup nel 2010.

Onorati e quasi increduli della sua presenza i tantissime appassionati di vele e mare di Armare Club e non solo augurano buon vento a Maltese Falcon per le sue future navigazioni!