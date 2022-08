Storia e tradizioni di Porto Ercole nel libro di Bistazzoni e Sabatini

Porto Ercole: Sabato 27 agosto alle ore 21.30 a Porto Ercole nella piazza Regina Giuliana d’Olanda, nel tratto iniziale del lungomare sottostante Forte Filippo, sarà presentato il libro “I pescatori di Porto Ercole” di Enrico Bistazzoni e Vincenzo Sabatini.



Corredato di 100 foto in gran parte d’epoca, è un piccolo omaggio alla maggiore tradizione lavorativa del paese. Ad accompagnare il racconto fotografico c’è quello testuale articolato in 50 brevi capitoli. Viene così ripercorsa in immagini e ricordi una storia iniziata nei tempi antichi e che ha contribuito in modo sostanziale allo sviluppo di Porto Ercole.





Il libro è diviso in due parti. Nella prima si parla soprattutto degli strumenti del mestiere, di ciò che serviva e serve per il lavoro a bordo e a terra. Nella seconda si dà spazio agli eventi e ai racconti dei pescatori di diverse generazioni. Dalle paranze a vela ai moderni motopescherecci. Dalla pesca del pesce azzurro che alimentava lo stabilimento della Cirio alle altre pratiche marinare. Consuetudini, tradizioni, curiosità.

Vengono ripercorsi i mutamenti che hanno caratterizzato il settore e come questi abbiano sostanzialmente coinciso con le trasformazioni stesse del paese. Alla fine, attraverso la pesca, si sarà compiuto un viaggio nella storia di Porto Ercole e della sua gente.

Presenterà la serata la giornalista e conduttrice televisiva Moira Armini.