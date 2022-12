Storia e curiosità su Ponte Vecchio di Firenze

Ponte Vecchio, situato a Firenze, è uno dei simboli della città toscana oltre che dell'Italia. La sua storia ha origini antichissime, che risalgono fino all'antica Roma, e vi sono numerose curiosità circa il suo conto. Tappa fissa per ogni turista che visita Firenze, il primo e più antico ponte della città, luogo perfetto per assaporare parte della storia di Firenze.



Ponte Vecchio, collega il quartiere dell'Oltrarno fiorentino al centro storico della città ed è stato eretto nel punto più stretto del fiume Arno.

Ponte Vecchio: la sua storia

Come già anticipato, le origini del Ponte Vecchio risalgono all'antica Roma: infatti, esso venne edificato poco dopo la fondazione della città, ovvero verso la metà del I secolo a.C., e situato leggermente più a monte rispetto a dove si trova oggi. Successivamente, il ponte fu consolidato ed allargato per volere di Adriano quando egli promosse la costruzione della via Cassia Nuova, una strada che avrebbe dovuto unire la città con Roma.

In principio, Ponte Vecchio era fatto di legno con dei piloni in muratura e la sua prima costruzione andò distrutta verso il VI e VII secolo, a causa dell'incuria, dell'usura causata dalle guerre e dalle alluvioni.

Nel 1177, esso venne ricostruito e collocato nella sede odierna ma, a seguito di intense piogge ed incendi che si sono verificati tra il 1200 e la metà 1300, Ponte Vecchio fu irreparabilmente danneggiato.

La successiva ricostruzione venne avviata intorno al 1339 e si concluse nel 1345, come attestano due lapidi ancora esistenti. Il progetto venne affidato all'architetto Taddeo Gaddi, il quale progetta un ponte innovativo che comprende tre larghe campate a sesto ribassato. Questa nuova soluzione permette di dare maggior spazio al passaggio del fiume, soprattutto durante i periodi di piena.

Nel 1565, Cosimo I commissionò all'architetto Giorgio Vasari il cosiddetto "corridoio vasariano": esso aveva l'obiettivo di mettere in comunicazione tra loro Palazzo Vecchio, sede amministrativa e politica della città, con Palazzo Pitti, la dimora privata dei Medici.

Lavori aggiuntivi vennero fatti nel Settecento ed Ottocento, come il progetto voluto dall'architetto Giuseppe Martelli, il quale ha reso la via interna del Ponte Vecchio, una galleria coperta.

Nel Novecento, precisamente nel 1938, Mussolini scelse di far costruire sul corridoio vasariano delle finestre panoramiche che fossero situate al centro del ponte. Il motivo di tale decisione fu dovuto alla visita ufficiale di Adolf Hitler, svoltasi nel Maggio dello stesso anno, per stringere l'Asse Italia e Germania.

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Ponte Vecchio fu l'unico ponte di Firenze che non venne fatto saltare dalle truppe naziste durante la Campagna d'Italia. Tuttavia, si trattava di una strategia militare: il ponte era stato reso inagibile, danneggiando la sponda e le case circostanti.

Durante la storia recente, Ponte Vecchio fu danneggiato dall'alluvione del 4 Novembre 1966. A seguito di ciò, vi fu un'intensa opera di restauro, durata dal 1967 al 1968, ed un consolidamento dell'intera struttura verso la fine degli Anni Settanta.

Ponte Vecchio: curiosità

Riguardo a Ponte Vecchio, vi sono diverse curiosità che sono interessanti da conoscere. Meta

La prima riguarda il fatto che, fin dal Trecento, il ponte era visto come la continuazione della strada urbana: per tale motivo, vicino ad esso era situate le cosiddette "botteghe povere". Con questa definizione si intendevano attività come i venditori di frutta e verdura o i macellai, che sfruttavano la presenza del fiume per scaricare i rifiuti e salvaguardare la città. Successivamente, con la costruzione del corridoio vasariano, che collegava Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, le botteghe vennero trasferite e rimpiazzati da negozi di orafi, gioiellieri ed argentieri.

Un’ altra curiosità riguarda il fatto che a Ponte Vecchio sono ancora visibili antiche costruzioni come: la Torre dei Mannelli e la meridiana a forma di mezzaluna. Altre costruzioni originariamente situate su Ponte Vecchio andarono perdute nel corso delle epoche, ad esempio: la statua di Marte, risalente all'epoca romana ed allora considerata il palladio cittadino, fu smarrita durante l'alluvione verificatasi nel 1333.