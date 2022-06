Stefano Fabbrini confermato all'unanimità segretario del Silp Cgil

Grosseto: Stefano Fabbrini, 52 anni, assistente capo tecnico della Polizia di Stato, è stato riconfermato oggi segretario provinciale del sindacato Silp Cgil, uno dei più rappresentativi in Questura e in provincia. Si è svolto infatti il congresso provinciale del Silp Cgil e i delegati, all'unanimità, hanno votato per Fabbrini che nel suo primo mandato ha contributo in maniera determinante alla crescita del sindacato di polizia della Cgil.

Il congresso grossetano, che ha visto la presenza della segretaria nazionale Silp Cgil Michela Pascali e del segretario regionale toscano Silp Cgil Antonio Losacco, è stato lo spunto per discutere di alcune problematiche attuali che toccano le lavoratrici e i lavoratori di polizia, a partire dal fenomeno suicidario: "Le situazioni legate allo stress - ha detto Fabbrini - non lasciano neppure il personale che opera a Grosseto al sicuro. Abbiamo una grande carenza di operatori, con un'alta età anagrafica, con carichi di lavoro sempre più pressanti che portano i livelli di stress ad un inevitabile aumento. Professionalizzare il personale anche agli aspetti emotivi/affettivi e del lavoro e del cittadino diventa un obiettivo del sindacato e una delle mie sfide per questo nuovo mandato. Ringrazio i colleghi per la fiducia espressa".