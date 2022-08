Grosseto: Stefano Chirone è il nuovo preparatore del Circolo Pattinatori Grosseto. Insegnante di educazione fisica, laureato in scienze motorie, Chirone è conosciuto e stimato in tutta Italia per essere il commissario tecnico della nazionale femminile di beach handball e l'allenatore della nazionale rosa U18 di pallamano. E' un allenatore e direttore tecnico dell'Handball Grosseto.



Per Stefano è un ritorno all'hockey, avendo fatto per tanti anni il preparatore atletico dell'Hc Castiglione.

Chirone ha iniziato a lavorare al fianco del mister Michele Achilli entusiasta e con grandi motivazioni.

«Diamo il benvenuto a Stefano Chirone - sottolinea il presidente del Cp Grosseto Stefano Osti - che seguirà tutte le nostre formazioni, cercando di aiutarle a confermarsi ai vertici nazionali».

Il massimo dirigente biancorosso allo stesso tempo ringrazia «il professor Lorenzo Massai per aver condiviso due anni entusiasmanti e di proficuo lavoro. E' stato al nostro fianco con competenza e professionalità e siamo dispiaciuti per l'improvvisa interruzione del rapporto di collaborazione. A Lorenzo vadano i nostri auguri per una carriera ricca di soddisfazioni».