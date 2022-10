Stati Generali del Turismo, a Chianciano Terme ci sarà anche l’assessore Marras

Firenze: Il Parco Acquasanta di Chianciano Terme ospiterà i prossimi 28 e 29 ottobre gli Stati Generali del Turismo, la prima conferenza programmatica nazionale nel corso della quale verranno gettate le basi per il Piano Strategico del Turismo 2023-2027. L’evento è promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con il Comune di Chianciano Terme. L’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras porterà i saluti della Regione (tra i sostenitori dell’iniziativa) e del presidente Giani in avvio dei lavori, venerdì 28 ottobre.

“Sarà l’occasione – ha detto Marras - per affrontare presente e soprattutto futuro di questo comparto che per la Toscana è fondamentale. Dopo due anni davvero complicati, nel 2022 sono tornati tanti turisti riavvicinandosi quasi ai livelli del 2019. Adesso ci sono, purtroppo, altre emergenze e difficoltà da affrontare ma grazie all’impegno degli operatori e al lavoro dei soggetti che operano per la promozione, la Toscana sarà in grado di reggere il confronto sui mercati. A Chianciano Terme daremo il nostro contributo alle strategie nazionali, insieme alle altre regioni”.