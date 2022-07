Stasera Notte della Musica in centro storico

Giovedì 14 luglio "Notte Bianca della musica"



Grosseto: Il CNN (Centro Commerciale Naturale), in occasione della Notte della Musica, che si terrà nel Centro Storico di Grosseto il 14 luglio, punta sui nuovi talenti. In tale quadro, da un’inedita idea del cantautore e produttore Gigi Cirianni in arte Buso, la Startup “GloryStreetsolution” darà vita ad un primo evento dove sarà data voce ad artisti emergenti a cui i vari locali difficilmente darebbero la possibilità di esibirsi vista la loro “mancanza di esperienza”. Pertanto la GloryStreetsolution in collaborazione con Rockland, Stefano Comandi e la Trashband, al fine di colmare questo gap presentano la Musica di Domani, un format che punta a fare conoscere nuovi artisti e autori, talenti che rimarrebbero inascoltati e sconosciuti.





Per questa occasione si esibiranno artisti Pop, Rock e Rap che si alterneranno con canzoni inedite e cover completamente rivisitate secondo il proprio stile. In particolare il 14 luglio in Piazza San Francesco, inizio spettacolo ore 21:00.

POP/POP-ROCK

@arianera_band

@clemntin3

@dr.littles

HIP-HOP

@iosonorimpianto

@iosonocimincucina

@aldo90.official

@roughclique

@stillpye

@jackchan_21

@shuhari23

@overturnedfish.wav

@yung.zombie.wav

DJ-SET

Combostyle

yung.zombie.wav