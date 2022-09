Squadre di soccorso in aiuto ai Cittadini delle Marche

I Vigili del Fuoco della Toscana partiti nonostante le criticità



Firenze: «Da mesi e mesi denunciamo le difficoltà che i Vigili del Fuoco vivono anche in Toscana - commenta Massimiliano Del Sordo Segretario Generale FNS CISL Toscana - per assicurare le necessarie attività di soccorso tecnico urgente ai cittadini e da giorni i Comandi sono in allarme per lo stato di “allerta meteo” diramata in regione, allerta prima di livello arancione, ora declassata a giallo ma mantenuta fino a domani sera.

E proprio dalla Toscana è arrivata nelle Marche la perturbazione che ha creato danni, distruzione, centinaia di persone sfollate e – purtroppo – persone ferite e decedute.

Dall’alba di stamani dai Comandi dei Vigili del Fuoco della Toscana sono partite Squadre attrezzate per coadiuvare i colleghi delle Marche, perché questo è quello che fanno i Vigili del Fuoco sempre, durante ogni emergenza che accade nel nostro Paese, partendo senza se e senza ma, nonostante le difficoltà organizzative, nonostante siano pochi e spesso stanchi per il sovraccarico di turni svolti rinunciando a ferie e riposi, perché per questi uomini e donne il lavoro è una missione, una professione che non si fa se non hai dentro la passione e l’amore per fare al meglio cosa serve alle persone, ai cittadini.

Proprio il giorno prima i Vigili del Fuoco, da tutta Italia, erano a manifestare a Roma per denunciare questa situazione e quanta disattenzione abbia dimostrato la politica fino ad oggi, una disattenzione che realizzata verso una istituzione quale è quella del Corpo Nazionale VVF si materializza in scelte contro i cittadini che invece amano i Vigili del Fuoco, che sperano che appena chiamati arriveranno ed invece - se continuiamo così - non arriveranno più in tempo come servirebbe, come i cittadini si aspettano.

E’ per questo che, senza esitare un attimo a partire ed andare dove serve intervenire, oggi nelle Marche, i Vigili del Fuoco della Toscana chiedono ai Cittadini di aiutarli a farsi ascoltare per aiutare il Paese».