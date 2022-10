Sportello Info immigrati del Coeso, riparte il servizio a scuola

All’interno dell’Isis Leopoldo II di Lorena si riattiverà lo sportello con due operatori a disposizione di studenti e genitori una volta al mese



Grosseto: Riparte da novembre fino al 30 giugno lo sportello Info immigrati del Coeso Società della salute, gestito da Simurg Ricerche, che sarà a disposizione degli studenti e delle loro famiglie all’interno dell’Isis “Leopoldo II” di Lorena. Un’iniziativa nata nell’ambito del progetto Fami Teams, finanziato dalla Regione Toscana e che vede l’istituto grossetano capofila di una rete costituita da altri tre Istituti Comprensivi della provincia e di due istituti superiori della provincia di Livorno e di Siena.

Le operatrici dello sportello saranno a disposizione di studenti e genitori, una volta al mese, nella sede di Via Meda a Grosseto, in modo da diventare un punto di riferimento per la comunità scolastica e non solo.

“Un’attività di grande importanza in grado di agevolare – spiega Tania Barbi, direttrice del Coeso società della salute – l’inclusione sociale dei giovani stranieri e a favorire il contrasto della dispersione scolastica. Il servizio legato allo sportello Info immigrati ha creato, durante lo scorso anno scolastico, una vera e propria rete tra docenti, servizi del territorio e famiglie, fronteggiando i gap di rendimento e, soprattutto, sostenendo la partecipazione delle famiglie straniere alla vita pubblica e sociale”.

Sono 27 gli accessi registrati lo scorso anno allo sportello, da febbraio a giugno 2022, con utenti italiani, albanesi, moldavi e macedoni. La problematica che è emersa più frequentemente in occasione delle visite è stata l’irregolarità del soggiorno dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni, che sono stati sostenuti nelle pratiche necessarie per risolvere la questione, mentre nei casi di richieste più complesse, gli studenti e le loro famiglie sono state indirizzate e seguite direttamente nella sede di Grosseto dello sportello Info immigrati.

“Questa esperienza è stata sicuramente molto positiva – commenta la professoressa Maria Pia Piemontese - perché ha fatto emergere difficoltà che vivono i nostri alunni e le loro famiglie, di cui a volte, non si riesce ad avere piena consapevolezza. Tanti casi sono stati risolti con l’aiuto delle collaboratrici, con ripercussioni senz’altro positive sulla didattica, perché i ragazzi hanno ritrovato la serenità e si sono potuti dedicare con tranquillità al percorso formativo. Questo servizio contribuisce inoltre a favorire il processo di inclusione sociale dei nostri studenti che si sentono supportati dalla scuola e meno soli con i loro problemi”.

L’attività informativa e di orientamento che svolgerà lo sportello a partire proprio dal mese di novembre si basa soprattutto sulle norme inerenti il soggiorno del cittadino straniero nel territorio italiano, le pratiche di rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno, cittadinanza italiana e test di italiano per l’ottenimento del permesso Ue per i soggiornanti di lungo periodo e l’assistenza nella pratica di ritorno volontario.





Gli sportelli Info immigrati del Coeso operano per tutta l’area socio sanitaria, che comprende venti comuni, e si trovano a Grosseto, in via Arno 5 1/E e a Follonica, in via Roma 47 e a Scansano.

Per informazioni e appuntamenti è possibile visitare il sito del Coeso Sds all’indirizzo www.coesoareagr.it, la pagina Facebook Sportello Info.immigrati o chiamare i numeri 0564/28246 e 0566/59009.