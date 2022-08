Al via la 44° edizione della gara ciclistica



Firenze: Torna il Giro del Valdarno, la grande classica per la Festa del Perdono di Figline Valdarno (Fi), che è giunta alla sua 44° edizione e che è in programma per il prossimo lunedì 5 settembre. Il tracciato da 170 chilometri impegnerà circa 180 ciclisti.