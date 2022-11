Sport, avventura e cultura: un weekend per scoprire il territorio

Zaccherotti: "La nostra missione è sensibilizzare il pubblico sulle potenzialità turistiche del nostro territorio. Necessario rivedere alcune pratiche di gestione boschi e fiumi"



Grosseto: Un weekend pieno di iniziative quello organizzato dall'associazione Terramare che terminerà domenica 20 novembre alle ore 18.00 con la proiezione del video documentario "La Tomba" di Roberto Tronconi. La proiezione, aperta a tutti e completamente gratuita, si terrà presso la Casa del Fiume a Paganico (fuori porta grossetana). A presentare il video sarà proprio il regista Tronconi e il presidente dell'associazione Terramare Maurizio Zaccherotti che afferma: "La Maremma è una palestra a cielo aperto e le attività sportive outdoor che utilizzano l'ambiente naturale sono quelle che in questo momento riscuotono un successo strepitoso. La nostra associazione ha ritenuto fin da subito che la promozione del territorio parte con l'educazione delle persone allo sport e all'escursionismo in armonia con l'ambiente. Al termine della proiezione del documentario sarà possibile confrontarsi su alcune tematiche riguardanti la conservazione della natura e allo stesso tempo la fruizione turistica che alcune volte si scontra con le esigenze economiche del territorio. La vicenda dei tagli boschivi in Val di Farma, così come quelli effettuati gli scorsi anni nella bassa Val di Merse e nella Valle dell'Ombrone sono episodi che devono far riflettere e che pongono nuovamente al centro l'esigenza di andare avanti con il Contratto di Fiume, strumento strategico per la gestione del territorio".





Il weekend Terramare parte con il sabato dedicato interamente alla discesa soft rafting del fiume Ombrone che in questo momento ha raggiunto livelli idrici ottimali. La discesa prevede delle soste dedicate alla conoscenza della vegetazione ripariale e della fauna tipica del fiume, con focus sul problema dell'erosione delle sponde. La discesa rafting sarà ripetuta anche domenica mattina.





Contemporaneamente il gruppo dei giovanissimi Terramare del gruppo Junior Hike Team partiranno alla scoperta della Riserva Naturale Regionale "La Pietra" facente parte del complesso delle riserve della Val di Farma. Anche in questo caso i giovani escursionisti saranno guidati in un trekking alla scoperta delle meraviglie dell'area con focus sulla geologia del sito e sugli impatti antropici.

Nel dettaglio:

- per quanto riguarda le discese soft rafting, Terramare propone due discese nel weekend sul tratto urbano del fiume Ombrone, partenza da loc. Berrettino e arrivo dopo il ponte della ferrovia 3,5 Km. Attraverseremo la bella rapida sotto al ponte dell’Aurelia. Per questa attività non è richiesta alcuna esperienza. I bambini sotto i 12 anni devono essere necessariamente accompagnati da adulti e comunque non devono essere di età inferiore ai 6 anni.

IMPORTANTE: Sabato 19 ore 14:00 - Domenica 20 ore 11:00 ritrovo in fondo Via dei Barberi a Grosseto (loc. berrettino prima dell’argine). Al termine della discesa solo gli autisti verranno riaccompagnati all’imbarco per il recupero delle vetture, tramite nostri mezzi. Necessario essere vestiti sportivi con scarpe da ginnastica; costume; portare una paio di scarpe di ricambio; almeno mezzo litro d’acqua; portare un ricambio completo di vestiti. La discesa dura circa 2 ore e mezzo.

- Per quanto riguarda la partecipazione dei giovani (da 10 a 16 anni) al gruppo Junior Hike Team è necessario contattare direttamente il numero 3402600957