Spettacolo: Mazzini e Panconi suonano alla sala Eden

Oggi, mercoledì 20 luglio, cena in musica con “Suoni dal marciapiede” al bastione Garibaldi



Grosseto: “Suoni dal marciapiede”, il progetto nato nel 2012 dai due polistrumentisti Flavio Mazzini e Andrea Panconi, arriva, mercoledì 20 luglio alla sala Eden di Grosseto. Al bastione Garibaldi delle Mura medicee, infatti, dalle 21 si potrà assistere ad un concerto con un repertorio eterogeneo, capace di spaziare dai cantautori del Belpaese ai classici internazionali, comprendendo i grandi successi degli anni Sessanta fino ai brani più contemporanei.

Gli artisti. Flavio Mazzini e Andrea Panconi sono due cantanti e polistrumentisti che già in passato avevano collaborato insieme in altre band. Il connubio attuale nasce dall’esigenza di potersi adattare in modo naturale alle varie richieste professionali, passando da un classico duo da pianobar ai concerti nelle piazze con il gruppo al completo. L’offerta gastronomica. E mentre il pubblico si gusta la musica, potrà assaporare anche la ricca offerta gastronomica della sala Eden, che privilegia un menu di carne con un’attenzione particolare ai prodotti della filiera corta. La proposta gastronomica alla sala Eden si unisce a quella, più orientata verso i prodotti del mare, di Hottimo il locale al bastione Molino a vento, sempre sulle Mura medicee.

I prossimi appuntamenti. La settimana del locale della cooperativa Uscita di Sicurezza prosegue giovedì 21 luglio, con l’adesione a Ristorando, la manifestazione promossa dal centro commerciale naturale che prevede cene con un tema diverso ogni settimana, e la proposta del menu particolare per l’occasione. Alla Sala Eden si potrà gustare lo spaghettone Rummo con porcini e fonduta di pecorino riserva del fondatore del Fiorino, fagioli all’uccelletta con funghi e salsiccia, cestino di frolla con crema chantilly alla maracuja e salsa di lamponi (25 euro, bevande escluse).

Per prenotazioni: 327 3945254