“Spazio e Tempo”. Spettacolo al teatro degli Unanimi di Arcidosso

Arcidosso: L'associazione culturale Cave Canem, attiva sul territorio amiatino dal 2008, è un'etichetta indipendente di musica underground ed offre un servizio di sala prove e studio di registrazione, ospitando così tanti gruppi non solo del nostro territorio ma anche del panorama musicale italiano.

Il 12 novembre alle 21:30 presso il Teatro degli Unanimi di Arcidosso presenterà uno spettacolo col nome di "Spazio e Tempo" , ideato grazie all'uscita del concept album "Irrational Numbers" del gruppo prog rock LVTVM, band attiva dal 2013 e prodotta da un insieme di etichette underground che collaborano con Cave Canem, Gorilla Punch Studio di Damiano Magliozzi (che ne ha curato anche la parte di mixaggio), Drown Within Records, Contro Canti Produzioni, Vollmer Industries.

Lo Spazio ed il Tempo, due unità irrazionali, diventano due personaggi che si incontrano e che dialogano aspramente sulla loro essenza, ergendosi come dei ma ridimensionandosi poi dopo l'incontro con l'uomo come essere razionale e finito. I protagonisti sono rappresentati da due attrici, Daniela Flori e Francesca Bizzarri, il dialogo è stato ideato con la collaborazione di Niccolò Sensi e Matteo Arrighi. La performance teatrale aprirà il concerto alla band e durante lo spettacolo ci saranno i video mapping di Q2 Visual, un incontro di più forme artistiche che immergeranno lo spettatore in un contesto multi sensoriale grazie alla sceneggiatura di Lorenzo Gonnelli.

I musicisti che compongono la band sono: Carlo Bellucci - basso 6 corde, Isacco Bellini - Basso 4 corde, Matteo Borselli - Synth, Alessandro Marchionni - Batteria.

L'evento è patrocinato dal Comune di Arcidosso, che ha accolto con piacere la proposta visto che tutti gli artisti coinvolti sono del proprio territorio.





Vista la capienza del teatro e per ragioni di sicurezza si consiglia la prenotazione, per ulteriori informazioni contattare telefonicamente o via whatsapp i numeri 3201136929, 3290939114.