Spadi: 'In Regione nasce Fai contare la Cultura Toscana creativa 2030'

Un'opportunità per gli operatori locali del mondo della cultura di offrire il proprio contributo di idee e farsi riconoscere



Grosseto: "La provincia di Grosseto è una straordinaria produttrice di cultura e “generatrice” di creatività. In Maremma e sull'Amiata nascono gruppi e associazioni, festival e produzioni teatrali, filmaker, fotografi e registi, scrittori, pittori, grafici e poeti che di frequente cercano lavoro e pubblico fuori dai nostri territori. L'iniziativa della Regione Toscana “Fai contare la CulturaToscana creativa 2030” che ha come obiettivi il riconoscimento strutturale dell’industria culturale nel tessuto economico sociale della Toscana, la valorizzazione della creatività come elemento per una formazione professionale, e il sostegno con investimenti da parte della Regione agli ambienti della cultura, attraverso la costruzione e la manutenzione di teatri, la valorizzazione di esperienze museali e gli interventi su spazi che possono diventare importanti luoghi culturali, è un'opportunità straordinaria per favorire l'emersione dalla “periferia” regionale.

Il progetto, che ridisegnerà il volto delle politiche culturali in Toscana si basa su un percorso partecipativo promosso dalla commissione Cultura del Consiglio regionale per individuare gli interventi normativi necessari per adeguare le leggi della Regione Toscana. È una chiamata rivolta a tutti gli operatori per comprendere e costruire azioni coerenti e normative di cui il mondo della Cultura e della Creatività ha bisogno. “Come Consigliere Regionale – commenta Donatella Spadi - ritengo che sia una bella opportunità da cogliere al volo, importante per tutti i nostri operatori del settore. In questa operazione di emersione e riconoscimento di questo mondo sarò parte attiva e collettore per tutti coloro che vorranno aderire all'iniziativa della Regione Toscana. Invito intanto gli operatori a collegarsi al sito internet http://www.consiglio.regione.toscana.it/faicontarelacultura/ e a partecipare. Facciamo sentire forte la voce della Maremma e dell'Amiata”