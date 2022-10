Sottosegretari, Fedagripesca Toscana: “Auguri di buon lavoro a La Pietra"

Il presidente Fabrizio Testarelli e la nomina del senatore toscano: “Conosce bene il nostro settore e sa che sta soffrendo”



Firenze: “Auguriamo buon lavoro al senatore Patrizio La Pietra, nominato sottosegretario all'agricoltura. Lui conosce bene il settore e sa che le questioni da affrontare sono tante: dal caro energia che sta mettendo in crisi le aziende al rincaro dei prezzi dovuto anche alla guerra in Ucraina”. A dirlo è il presidente di Confcooperative Fedagripesca Toscana Fabrizio Tistarelli.

“L'agricoltura è un settore cruciale per la crescita del nostro Paese – ha aggiunto Tistarelli - e deve essere tra le priorità del nuovo governo. Sul caro energia in particolare servono segnali immediati dal governo”. “Le piccole aziende poi riescono ancora a garantire il legame col territorio e questo è fondamentale – ha concluso Tistarelli -. Valorizzano le eccellenze locali, in contrapposizione alle multinazionali che invece rischiano di far saltare il sistema”.