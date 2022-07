annuncio Attualità Sotto il comune in bicicletta in ricordo dei tre componenti del gruppo 15 luglio 2022

Redazione Grosseto: «Domani mattina - sabato 16 luglio alle ore 11:30 - saremo sotto il Comune di Grosseto con le nostre biciclette per ricordare tre grandi amici: Nilo, Antonio, Roberto. Con noi hanno condiviso fino alla fine la passione per lo sport e per le uscite sul nostro meraviglioso territorio. In occasione della proclamazione del lutto cittadino da parte del Comune di Grosseto e della chiusura simbolica delle saracinesche da parte dei negozianti, anche noi esprimeremo la nostra vicinanza in piazza Duomo, portando con noi le nostre biciclette. Sarete sempre nei nostri cuori». Così gli amici appassionati di bicicletta, per ricordare gli amici deceduti nella tragedia a Bracagni.

