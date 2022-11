Sostenibilità e geoparchi Unesco: forum Italia-Cina

Dalla Maremma l'esempio del Parco delle Colline Metallifere

Gavorrano: Il Parco Nazionale delle Colline Metallifere, con la sua presidente Lidia Bai e la direttrice Alessandra Casini, ha partecipato al Forum online Cina-Italia organizzato nell'ambito dell'Unesco Geoparks Network, dall'Ambasciata Italiana a Pechino e dall'Università delle Geoscienze di Pechino. Il forum, dedicato ai Geoparchi mondiali Unesco, era finalizzato alla condivisone delle esperienze dei due paesi nella conservazione e nello sviluppo sostenibile dei ricchi patrimoni geologici; l'Italia e la Cina, infatti, rappresentano oltre il 30% del totale mondiale dei Geoparchi Unesco (rispettivamente 11 e 41 parchi).

Il forum ha rappresentato un momento di confronto sul ruolo dei geoparchi nelle strategie di sviluppo sostenibile nei diversi territori e il loro impatto in ambito turistico, culturale, scientifico oltre che economico e sociale. È stata anche l'occasione per la nascita di collaborazioni bilaterali e multilaterali e per l’individuazione di strategie di rilancio post pandemiche. Inoltre il Parco delle Colline Metallifere - Tuscan Ming Unesco Geopark ha avuto l'onore di rappresentare alcune buone pratiche italiane assieme al Parco Naturale Adamello Brenta Geopark al Pollino Unesco Global Geopark e all'Ente Parco delle Madonie.





“Una bella occasione di confronto e condivisione dei progetti di punta del Parco a sostegno dell'agricoltura sostenibile, del turismo sostenibile e della green economy”, ha commentato Lidia Bai che ha aggiunto: “Possiamo dire che oggi una parte della collaborazione tra Italia e Cina su questi temi è passata dalla Maremma grazie ai geoparchi Unesco di cui facciamo parte. Un'iniziativa interessante – ha proseguito Lidia Bai - perchè si è sviluppata una riflessione su questo tema tra Italia e Cina e la possibilità di avviare insieme progetti comuni. Questo grazie anche al fatto che il nostro paese e il gigante asiatico sono tra gli stati dove è più alta la presenza di geoparchi nei rispettivi territori”.





Per il turismo è molto apprezzata è stata la collaborazione con con il tour operator ufficiale del Parco Travel Today Agenzia Viaggi e Turismo - Noleggio con Conducente che con il Portale visitmaremma.net commercializza prodotti ecoturistici certificati a basso impatto ambientale definiti nell'ambito della rete MEET Network (Eco turismo nel Mediterraneo) e le collaborazioni con Visit Tuscany It - Toscana Promozione Turistica. Per l'agricoltura fondamentale la collaborazione con l'Associazione Drago delle Colline Metallifere e la rete GEOfood. Per la green economy invece determinante è la collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.