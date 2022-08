annuncio Cronaca Sono 39 i nuovi tamponi positivi e 31 le persone guarite in provincia 15 agosto 2022

Redazione Grosseto: Questi i dati di sintesi del report della Asl Toscana sudest - Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 14/08/2022 alle ore 24 del 14/08/2022. Sono 39 i nuovi tamponi positivi e 31 le persone guarite in provincia di Grosseto. Calano in ricoveri in Covid al Misericordia. Ricoveri con sintomatologia Covid - Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 1 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 16 TI Misericordia Grosseto 1 Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto Arcidosso 1

Castiglione Della Pescaia 1 Civitella Paganico 1 Grosseto 29 Magliano In Toscana 1 Monte Argentario 2 Orbetello 1 Roccalbegna 1 Santa Fiora 1 Scansano 1

