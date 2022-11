Finanza Soluzioni innovative in ambito logistico-portuale 22 novembre 2022

Redazione La Cciaa partecipa al lancio del 2° Living Lab mediterraneo del progetto TECHLOG. Seguiranno nel 2023 attività di networking e formazione per le imprese Grosseto: La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, partner del progetto TECHLOG, partecipa all’evento di lancio del Living Lab Occidentale organizzato dalla Camera di Commercio e dell’Industria di Sfax, che si terrà il 23 novembre 2022 in Tunisia. Obiettivo del Living Lab è stimolare l’innovazione nel settore della logistica, favorendo il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca alle imprese. Per questo incontro, la Camera di Commercio ha coinvolto il Polo Universitario Sistemi Logistici dell’Università di Pisa che, con la sua esperienza, potrà contribuire alla realizzazione delle attività promosse dal progetto nell’ambito del trasferimento delle soluzioni innovative a beneficio delle imprese. A tal proposito, la Camera invita tutte le aziende del settore logistico e portuale, interessate a partecipare alle attività di formazione e networking, che saranno organizzate dal Living Lab a partire dai primi mesi del 2023, a manifestare il proprio interesse prendendo contatto con il Servizio Sviluppo economico della CCIAA. TECHLOG (Technological Transfer for Logistics Innovation in Mediterranean area) è un progetto comunitario cofinanziato dal Programma IEV CTF Med con una durata di 30 mesi. L’iniziativa mira al rafforzamento dei rapporti tra la ricerca e l’industria nel settore logistico e portuale creando uno spazio transfrontaliero UE-MED permanente dove le istituzioni universitarie, le organizzazioni di ricerca e l’industria potranno co-sviluppare, testare e condividere nuove iniziative di trasferimento tecnologico. I partner del progetto sono: l’Università di Cagliari (capofila), la Camera di Commercio della Maremma e Tirreno, l’Accademia araba delle scienze, delle tecnologie e dei trasporti marittimi (Egitto), la Scuola europea trasporti intermodali (Spagna), la Federazione delle Associazioni di Imprese Europee Egiziane (Egitto), la Camera di Commercio di Beirut e Libano (Libano), la Camera di Commercio di Sfax (Tunisia) e l’Università di Sfax (Tunisia). Seguici





