solounminuto compie 5 anni, un lustro. Siamo lustri!

Grosseto: Il 13 ottobre 2017 partiva su Facebook da Grosseto la campagna #solonminuto, progetto di sensibilizzazione a sostegno dell’autonomia e dell’accessibilità delle persone disabili e fragili nelle città.

Dopo cinque anni “celebriamo la nascita di una sorgente di civiltà, di cultura, di relazioni nuove – dicono gli editor della pagina diventata ormai nazionale -. #solounminuto compie gli anni nella sua città e desidera chiamare alla festa anche coloro che si sono uniti anche al di fuori della nostra provincia. Infrangere il muro di pigrizia che ostacola l’esercizio di diritti costituzionali spetta alla storia, attraversata da questo ruscello carsico che percorre le strade invisibili di questa città. Quanto tempo ci vorrà? Quando potremmo assaporare la giustizia immaginata così bene dalla nostra Costituzione?”

La difficoltà a rispondere a queste domande mette un peso sugli sforzi di chi non si rassegna. #solounminuto non ha questa preoccupazione. Infatti è capace di gioire per una bilancia per persone in carrozzella, per uno stallo che non viene occupato, per un nuovo scivolo, per un negozio finalmente accessibile, o di soffrire per la caduta del presidente Anmil dalla sua carrozzina a causa dell'ennesima buca per strada, ampiamente segnalata, come già era successo alla nostra amica Lorella. Ma ricordiamo anche l'amico Angelo, caduto perché una macchina era parcheggiata dove non doveva stare, su uno scivolo per disabili. Le cadute di tre persone disabili in pochi mesi nella sola Grosseto dimostrano che le sollecitazioni alle istituzioni non bastano mai ma altrettanto è grande la nostra perseveranza. Perseveranza che è arrivata lontano grazie agli occhi acuti di Polizia Municipale sensibile e sostenibile come quella di Modena, Carpi, Riccione, grazie agli amici della “Commissione per la sicurezza stradale” della Regione Emilia Romagna e al Clorofilla Film Festival di Festambiente Legambiente che ha fatto nascere per noi la sezione dei Cortissimi di #solounminuto.

“Per vedere il cielo che si rischiara – continuano i volontari di #solounminuto - si deve soffiare senza tregua con il linguaggio acido della denuncia, per non permettere alla nebbia di escludere un cittadino dalla tavola dei diritti, che non devono essere concessi, ma solo riconosciuti. Ci piace un mondo capovolto, dove in cima alla scala ci stia la dignità, quella che nessuno può togliere o concedere. Una società matura chiede alle abilità non di sgomitare imponendosi con la legge della forza, ma servire in forza della legge”.

Ognuno di noi può diventare sentinella di #solounminuto contribuendo con il suo essere civile a segnalare abusi e ostacoli alla Municipale, parlare e diffondere rispetto per l’altro, soprattutto se fragile o disabile. Si può contribuire con una semplice foto inviata alla pagina Facebook del progetto (aggiungendo nome di città e via), seguendo la campagna sui social oppure semplicemente condividendo post e riflessioni. Siamo anche su Instagram. Ci piacerebbe essere anche sugli altri social network, ma manca “la manovalanza” ed il nostro impegno è totalmente gratuito e fatto esclusivamente per amore del rispetto per gli altri. Il giorno del compleanno, il 13 ottobre 2022, festeggeremo con un video speciale con i nostri volti e le battaglie di questi primi cinque anni.

“Sogniamo un festival delle abilità per poter godere della fantasia del genere umano, così scomparirebbe la giornata per i diritti delle persone con disabilità, anzi, sarebbe l’occasione per gustare quella profonda uguaglianza che l’atto del respiro sigilla nella coscienza di tutti. Tanto c’è ancora da fare, ma tra la goccia e la pietra che ne subisce l’urto, stiamo con la speranza della goccia”.