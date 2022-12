Solo sconfitte per le squadre giovanili dell’Hc Castiglione

A Forte cadono l’under15 e l’under19. L’under13 superata al Casa Mora dal Sarzana



Castiglione della Pescaia: Nella “doppia” trasferta a Forte dei Marmi nulla da fare per l’under15: il Castiglione si deve arrendere per 10-3 nel recupero della 1° giornata, con i gol biancocelesti firmati da Paluschi, doppietta e Giulio Donnini. Pesante stop anche per l’under19: i rossoblù non fanno sconti regolando i castiglionesi per 8-0 nel recupero della terza giornata di campionato. Stop anche per la Skipper Beach Club nell’under13: nel recupero della 4° giornata al Casa Mora il Gamma Innovation Sarzana vince 10-0.

Campionato under 19 zona 4

MT SERVICE FORTE DEI MARMI-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 8-0

MT SERVICE FORTE DEI MARMI: Giovanni Mattia Taiti, (Gustavo Giorgi); Francesco Poletti, Brando Del Medico, Jacopo Nieri Bresciani, mattia Bicicchi, Federico Giorgi, Andrea Bazzichi, Piercarlo Cacciaguerra, Leonardo Xhepa, Tommaso Giovannelli. All. Massimo Mori.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Grossi; Simone Pomella, Samuel Cardi, Tobia Maria Tognarini, Matteo Mantovani, Flavio Del Viva, Brando Santoni, Filippo Montauti. All. Alberto Aloisi.

ARBITRO: Luca Lossi di Forte dei Marmi.

RETI: pt (4-0) 3’33 Bicicchi (FM), 5’15 e 5’44 Poletti (FM), 10’08 Giovannelli (FM); st 4’47 Bicicchi (FM), 7’20 Poletti (FM), 11’09 e 16’58 Giovannelli (FM).