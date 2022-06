Solidarietà in ricordo di Maria Sole, torna la "Festa di Sole"

Appuntamento alla Cava di Roselle per tre giorni, dal 30 giugno al 2 luglio, ricchi di iniziative e novità



Grosseto: Divertimento, buon cibo e magia per celebrare un compleanno speciale e raccogliere fondi. È questa la ricetta ormai collaudata della Festa di Sole, giunta quest’anno alla quinta edizione, che torna con un calendario ricco di novità da vivere appieno, senza le restrizioni imposte dalla pandemia. L’appuntamento è come sempre alla Cava di Roselle, nei giorni 30 giugno, 1 e 2 luglio.

“Crediamo molto in questo progetto – commentano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori della piccola Maria Sole –, è nato come un modo per celebrare, comunque, il suo compleanno facendo solidarietà e anno dopo anno sta diventando un appuntamento fisso ma, soprattutto, uno strumento concreto per aiutare la ricerca, che è ciò che più conta”.

La tre giorni si aprirà con la cena degli ‘Chef in Cava’, in cui saranno protagonisti diciotto grandi chef locali e da tutta la Toscana che proporranno specialità di terra e di mare con prodotti e vini del territorio. Proseguirà, venerdì 1 luglio, con ‘Bimbi in Cava’: tornano dopo due anni di stop laboratori, giochi e spettacoli dedicati ai più piccoli. Infine, sabato 2, sarà la volta del ‘Burraco in Cava’, una serata all’insegna del gioco con carte molto speciali!

“Quest’anno – aggiungono – la Festa inizierà con la presentazione del nuovo Taxi della Zia Caterina dedicato a SuperSole. Ringraziamo la Zia per questa scelta, è stato un pensiero molto bello e gliene siamo davvero grati. Alla sua associazione, Taxi Milano 25 andrà il ricavato della giornata dedicata ai bambini e una parte del Burraco in Cava con una sorpresa che presto sveleremo, mentre i fondi che raccoglieremo con la cena saranno destinati a supportare il progetto di neuro-oncologia pediatrica della Fondazione Meyer intitolato a Maria Sole.

Il progetto di chemioterapia e protonterapia

L’Unità di Neuro-Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze sta portando avanti studi clinici e sperimentali mirati alla realizzazione di protocolli terapeutici innovativi per alcuni tipi di tumore infantile cerebrale particolarmente aggressivi e ad oggi non curabili con le terapie consolidate, come il glioblastoma multiforme e il glioma intrinseco diffuso del ponte.

Il Centro di Trento è tra le poche strutture europee in grado di effettuare l’irraggiamento con protoni su modelli sperimentali. Numerosi sono i passi che sono ancora da percorrere, ma la ricerca è l’unica strada praticabile per poter approdare a risultati tangibili che possano costituire strumenti concreti da poter mettere al servizio di piccoli pazienti affetti da malattie ad oggi incurabili.

Durante la Festa sarà presente il gazebo della Fondazione Meyer, per tutte le informazioni sulle loro attività è possibile consultare il sito www.fondazionemeyer.it





PROGRAMMA

30 giugno, Chef in Cava

ore 19.30 presentazione del Taxi Super Sole e aperitivo con i prodotti della Maremma e dell’Amiata

ore 20.30 cena firmata da grandi chef locali e da tutta la Toscana

La partecipazione alla serata, solo su prenotazione, prevede un contributo di 60 euro a persona, che è possibile versare sul conto corrente di Banca Tema intestato a “Festa di Sole” - Iban: IT56F0885114301000000210458 (bonifico gratuito presso tutti gli sportelli Banca Tema) oppure utilizzando l'app SatisPay al numero 334 7343179 (Festa di Sole).

1 luglio, Bimbi in Cava

dalle 17.30 laboratori creativi, spettacoli e giochi

dalle ore 18.30 alle 19.30 Cuoricina e Cuoco Pasticcio

a seguire cena offerta a tutti i bambini con un appetitoso menù a base di pasta al pomodoro, patatine fritte, pane e Nutella!

ore 21.30 spettacolo di magia con Mago Pistacchio

Ingresso libero

2 luglio, Burraco in Cava

ore 21 – 4 turni mitchell

iscrizione minima 10 euro entro venerdì 1 luglio

Per info e iscrizioni: 3347343179 Festa di Sole, 339 5480892 Isabella