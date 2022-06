Sold Out per il primo appuntamento di Musica di Mare

Andrea Oliva nel salotto musicale il 26 giugno a Castiglione della Pescaia. Musica, cultura, testimonianze. Vite da musicisti.

Castiglione della Pescaia: Nella suggestiva cornice di Piazza Solti a Castiglione della Pescaia, si è inaugurata la Rassegna Musica di Mare. Il festival rappresenta un’importante occasione di confronto tra il pubblico e i musicisti. Gli appuntamenti, infatti, non sono solo incentrati sull’esibizione, ma consentono agli spettatori di conoscere di più sulla vita e sul percorso professionale dell’artista ospite.

Il festival è stato inaugurato domenica 19 giugno con Danilo Rea, intervistato da Vittorio Introcaso.





Rea ha ripercorso nella sua conversazione gli anni di studio in conservatorio, il passaggio al jazz, la sua storia, quella di una vita dedicata alla musica. Seduto al pianoforte ha regalato ad un pubblico incredibilmente coinvolto alcuni dei suoi lavori, ancora più comunicativi ed evocativi delle parole stesse.

De André, Modugno, improvvisazioni libere, una seconda parte dedicata alle Arie d’Opera, e ancora racconto e dialogo, la storia di un viaggio non ancora concluso ma ancora tutto da scrivere.

La serata si è chiusa con la struggente versione di Rea di Your song (Elton John) dedicata al pubblico presente e a tutta la Città.

«Grande, enorme soddisfazione per questo successo - ha dichiarato Gloria Mazzi, direttrice artistica e Presidente di A.Gi.Mus Grosseto - La musica è comunicazione. Ringrazio la sindaca Elena Nappi per aver creduto in questo progetto e per averlo fortemente voluto».

Il pomeriggio, da sold out, ha dato avvio a Musica di Mare nel migliore dei modi.

«La musica è un settore portante per la creatività e la cultura non dobbiamo mai smettere di incentivarla; noi vogliamo farlo coinvolgendo la città, rivolgendoci ai giovani».

Domenica 26 giugno a salire sul palco di Musica di Mare sarà Andrea Oliva, il flautista definito da Sir James Galway: ”[…] uno dei migliori flautisti della sua generazione, una stella brillante nel mondo del flauto”.





Nato a Modena, Oliva è primo Flauto solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma dal 2003.

Già membro effettivo della Gustav Mahler Jugendorchester, ha frequentato l’Accademia Herbert von Karajan ed è stato invitato, a soli 23 anni, come Primo Flauto ospite dai Berliner Philharmoniker sotto la direzione di prestigiose bacchette quali C. Abbado, L. Maazel, V. Gerghiev, M. Jansons e B. Haitink.

La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in alcune fra le più importanti sale di tutto il mondo: Carnegie Hall di New York, Museo d’Arte Contemporanea di Londra in presenza della Regina Elisabetta, Wigmore Hall, Philharmonie di Berlino, KKL Luzern, Palau de la Musica di Valencia, Hong Kong Academy, Bunka Kaikan Hall di Tokyo, in Malesya, Taiwan, Cina, Chile, Argentina e Cuba.

Invitato personalmente da C. Abbado, ha suonato con l’Orchestra Mozart di Bologna e ha collaborato come docente all’Accademia dell’Orchestra stessa. Nel ruolo di primo flauto, collabora con numerose orchestre europee

È membro e fondatore del Quintetto di fiati di S. Cecilia e Concertgebouw e de I Cameristi di Santa Cecilia

«Iniziare un nuovo progetto, parlare di musica attraverso le testimonianze e le riflessioni di grandi nomi della musica classica e jazz è per A.gi.Mus una sfida entusiasmante. - sottolinea Gloria Mazzi - volevamo ricreare la dimensione del “salotto” culturale dove poter ascoltare e conoscere i meccanismi che accompagnano il processo creativo, occasioni culturali e nello stesso tempo sociali».

Oltre all’appuntamento di spettacolo e conversazione con il pubblico, come accaduto con Danilo Rea, Musica di Mare ha un momento didattico-formativo: Andrea Oliva infatti terrà un incontro interamente dedicato ai giovani, alle ore15.00 all’interno della sala consiliare Gabriella Lorenzoni in via Cesare Battisti . Una vera e propria masterclass dove sarà possibile confrontarsi riguardo soddisfazioni e difficoltà, gioie e sacrifici che il mondo, con le sue mille sfaccettature, dona a chi decide di intraprendere questo cammino.

Musica di Mare è organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia e A.Gi.Mus. Grosseto, con il sostegno di Conad.