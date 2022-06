Softball: si chiude con due successi la stagione del Bsc Grosseto

Le ragazze dei manager Vannelli e Verrecchia s’impongono 16-1 e 4-3 contro la Roma.



Grosseto: È stato un finale di stagione dal sapore più che dolce per il Bsc Grosseto di softball. Allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto, le ragazze dei manager Elga Vannelli e Paolo Verrecchia chiudono la serie cadetta e s’impongono 16-1 e 4-3 contro il Cali Roma.

“Nella prima gara – commentano i due manager – non c’è stata storia. Le nostre girls si sono imposte con coraggio e grande agonismo, rivelandosi decisamente aggressive nella fase offensiva”. Discorso completamente diverso in gara due, quando il team ospite ha provato a portarsi a casa il match, senza però riuscire ad avere la meglio.

“Il Cali Roma – proseguono Vannelli e Verrecchia – è passato in vantaggio per 2-0 e, dopo che abbiamo raggiunto il pareggio, si è portato ancora avanti, andando sul 3-2. Le nostre ragazze, però, non avevano alcuna intenzione di arrendersi e hanno ribaltato il risultato, vincendo per 4-3. Una reazione tipica di una squadra che non ha mai smesso di lottare per tutta la stagione, rivelandosi in forte crescita e meritevole di stare in questa categoria. Chiudiamo il campionato con un saldo in positivo, pronti a preparare nel migliore dei modi la prossima stagione”.