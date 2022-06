Softball, Serie B: buone le prestazioni del Bsc Grosseto

Le under 13 vincono invece 20-8 contro la Fiorentina baseball.



Grosseto: Esce tra gli applausi il Bsc Grosseto di softball dal diamante della Fiorentina. Le ragazze del manager Elga Vannelli hanno lottato in ogni inning, senza mai arrendersi all’ottima formazione della squadra di casa che mira al salto di categoria. Le due gare, giocate giovedì 2 giugno e terminate sul 7-0 e sull’8-1 per il team fiorentino, hanno comunque messo in luce i valori delle biancorosse. “Non possiamo che fare i complimenti – commenta Elga Vannelli, manager del Bsc Grosseto di softball – alle nostre ragazze. Eravamo consapevoli delle difficoltà che potevamo incontrare in un campionato così prestigioso come la Serie B, ma la squadra ogni volta scende in campo con la mentalità giusta e uno spirito combattivo invidiabile”.



Domenica 5 giugno, inoltre, il Bsc Grosseto di softball ha affrontato un’altra trasferta, quella di Anzio. Le due partite, terminate 6-5 e 6-4 per la squadra di casa, hanno registrato una buona crescita delle ragazze biancorosse che hanno messo in continua difficoltà un team particolarmente attrezzato per la serie cadetta. “Venivamo da due gare dispendiose – dichiarano Elga Vannelli e Paolo Verrecchia, manager del Bsc Grosseto di softball – dal punto di vista sia fisico che mentale. Non era certo facile venire ad Anzio e giocare a viso aperto contro una formazione come quella di oggi, ciò nonostante le nostre ragazze hanno dimostrato di essere in condizione e concentrate. Dispiace non essere riusciti a prenderci una vittoria che sarebbe stata assolutamente meritata”. Da sottolineare, infine le prestazioni sul monte di lancio di Giulia Verrecchia e Simona Spacciante. Il prossimo appuntamento per la squadra di Vannelli e Verrecchia sarà domenica 12 giugno, allo stadio Simone Scarpelli, contro il Nettuno.



Prosegue, infine, la stagione positiva delle “little girls” biancorosse. Le under 13, infatti, hanno vinto per 20-8 contro la Fiorentina baseball, nella gara di sabato 4 giugno. “Le mini-guerriere – spiega Paolo Verrecchia, manager del Bsc Grosseto under 13 – hanno dimostrato di saper stare in campo in maniera corretta, gestendo entrambe le fasi, soprattutto quella difensiva, con ottima sicurezza. Adesso dobbiamo continuare ad allenarci, preparando nel migliore dei modi la sfida di sabato 11 giugno contro il Lucca”.