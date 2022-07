Orbetello: Sinergia tra il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e la Regione Toscana per mantenere efficiente il reticolo idrografico delle opere classificate in seconda categoria. Per questo Cb6 sta lavorando sul torrente Osa, nel comune di Orbetello, con un intervento finanziato dalla Regione: sono in corso la rimozione della vegetazione infestante in eccesso e la messa in sicurezza, attraverso uno scavo, dell’area golenale, liberandola dal materiale che è stato depositato dal torrente.

L’obiettivo è ripristinare il regolare deflusso delle acque verso valle e valutare lo stato del corpo arginale in modo da evitare qualsiasi instabilità legata a smottamenti, buche o frane: è necessario un attento controllo per prevenire i problemi che potrebbero portare al cedimento e al crollo.