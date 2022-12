Sindaco Marini: “Nessun declassamento della Tenenza dei Carabinieri”

I nuovi orari sono funzionali ad un maggior presidio del territorio, il sindaco Marini “Ho avuto precise garanzie dal comando provinciale”

Arcidosso: “Non è previsto alcun declassamento o depotenziamento della Tenenza dei Carabinieri ad Arcidosso” afferma il Sindaco Jacopo Marini che risponde così ad alcune indiscrezioni, circolate anche sugli organi di informazione, relativamente ad una possibile riduzione di servizi ed organici della locale caserma dell’Arma.

“Mi sono personalmente attivato con il Comandante Provinciale dei Carabinieri Giuseppe Adinolfi per avere delucidazioni circa la notizia della chiusura notturna della nostra Caserma – precisa Marini – ed ho avuto precise rassicurazioni che la rimodulazione degli orari di apertura al pubblico della Tenenza di Arcidosso vanno semmai a favore di un maggiore controllo. Infatti il personale adibito a mansioni d'ufficio e/o di servizi interni potrà essere utilizzato per attività di pattuglia all'esterno, anche nelle ore notturne, andando ad incrementare così il presidio del territorio e quindi il servizio di vigilanza invocato da più parti. Ovviamente nelle ore serali e notturne rimane attivo il servizio del 112 a cui i cittadini possono rivolgersi – rassicura il Sindaco – e semmai una maggiore disponibilità di personale in pattuglia dovrebbe garantire un più efficace pronto intervento”.