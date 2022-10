Sindaca Nappi esprime condoglianze scomparsa di Roberto Fusco

Era il presidente della Marina di Punta Ala Spa



Castiglione della Pescaia: «Esprimo il mio più profondo cordoglio e quello di tutta l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, per la scomparsa improvvisa di Roberto Fusco, presidente della Marina di Punta Ala Spa, con il quale nel mio ruolo, sia da vicesindaca per un decennio, che negli ultimi dodici mesi da prima cittadina, ho condiviso importanti strategie di promozione attraverso i progetti di riqualificazione ed ampliamento del porto della frazione castiglionese».

La sindaca Elena Nappi appena saputa la notizia ha voluto ricordare così Roberto Fusco. «Un uomo che ha vissuto con passione e impegno ogni momento della sua esistenza, sopratutto quelli dedicati alla sua Punta Ala e negli anni ha sempre condiviso e sostenuto le scelte dell’amministrazione comunale».

«Protagonista indiscusso – dice Nappi – di importanti piani manageriali all’interno della Marina di Punta Ala Spa, Fusco non si è risparmiato anche in tutte le iniziative dove e’ stato coinvolto dal Comune: dal sociale, con la creazione di pontili di attracco per disabili nel porto di Punta Ala, all’ambiente con la raccolta dei rifiuti plastici in mare sottoscrivendo sia la “Charta smeralda” che dando la disponibilità ad installare un Seabin nel porto stesso. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo». «Assieme agli abitanti di Punta Ala e di Castiglione della Pescaia – conclude la sindaca Nappi - rinnovo le condoglianze alla moglie e ad i figli di Roberto Fusco».