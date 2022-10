Politica Simiani: l'impegno in Parlamento dopo la nomina ufficiale a Deputato della Repubblica 11 ottobre 2022

Redazione Grosseto: «Con la nomina ufficiale a Deputato della Repubblica - dice Marco Simiani -, inizia un nuovo percorso per la mia vita ma soprattutto per il mio impegno politico. Si apre anche una nuova fase di dialogo tra il Governo centrale e i territori. La posizione che il Partito Democratico deve avere è di opposizione ferma ma anche di propensione a nuove proposte legislative: il Paese ha bisogno di concretezza e responsabilità, di attenzione verso i lavoratori, verso le famiglie, verso le situazioni difficili che stiamo vivendo. Manterrò un rapporto costante con i territori, con i sindaci, con le associazioni, con i sindacati perché voglio essere la voce di questa terra meravigliosa che ha necessità di attenzione e di futuro. Per me è un onore immenso iniziare questo percorso, un onore e una responsabilità che sento nei confronti di chi mi ha dato fiducia e di tutti quelli che rappresenterò. Ci aspettano mesi complessi, sfide faticosissime e tanto lavoro».



