Simiani: "Avanti tutta con Corridoio tirrenico"

"La Maremma ha bisogno di Sicurezza", intervento di Marco Simiani candidato PD alla Camera dei Deputati nel Collegio Toscana 2 Arezzo Siena Grosseto e Livorno

Grosseto: Le piogge di questi giorni ci fanno comprendere ancora di più le difficoltà che si devono affrontare in termini di sicurezza percorrendo la tratta del corridoio tirrenico che attraversa il territorio. Infatti la valutazione del progetto di questa infrastruttura fondamentale per la Maremma, deve essere compiuta per dare inizio al processo di realizzazione di quest'opera necessaria per collegare la provincia di Grosseto al resto d'Italia. Mi sono sempre fatto parte attiva negli anni perché non solo il progetto venga definitivamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ma soprattutto perché venga finanziata l'opera facendola rientrare tra le priorità nazionali.



L’adeguamento del tracciato a quattro corsie, la realizzazione di complanari, l’eliminazione dei numerosi e pericolosissimi attraversamenti a raso non sono più rinviabili! Quando ci sono i progetti mancano le risorse economiche. Quando c’è l’opportunità di avere finanziamenti si hanno rallentamenti burocratici o si mette in secondo piano la realizzazione di quest’opera. Auspichiamo e ci impegneremo affinché il Consiglio superiore dei lavori pubblici possa concludere la valutazione dei progetti relativi alla tratta San Pietro in Palazzi-Tarquinia entro l'anno. Il mio impegno è quello di seguire lo sviluppo del progetto, di far individuare le necessarie risorse economiche e di operare in ogni caso per la realizzazione dell’opera. Io ci sono!