Sicurezza: Lega, per Spiagge Sicure 140mila euro in provincia di Grosseto

Redazione Grosseto: "Grazie all'impegno di Matteo Salvini, che ha avviato i progetti nel 2018, e al sottosegretario Nicola Molteni, che ha proseguito il lavoro, è stato possibile assicurare per il biennio 2022-2023 risorse per il Fondo Sicurezza Urbana e per il Fondo Unico Giustizia. In arrivo per le spiagge della provincia di Grosseto, finanziamenti complessivi di 140mila euro. La Lega dimostra, come sempre, attenzione concreta ai territori e alle reali esigenze di cittadini e imprenditori. Dobbiamo fare di più: la sicurezza è una priorità nell'agenda politica e uno dei cardini del nostro programma". Lo dichiara il deputato Mario Lolini, coordinatore della Lega della regione Toscana.





