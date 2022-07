Siccità. Lolini (Lega): “Stato di emergenza anche in Toscana”

Firenze: «La Lega si unisce all’appello di Confagricoltura Toscana per chiedere lo stato di emergenza anche nel nostro territorio. Il presidente Giani ha dichiarato che ‘la Toscana si presenta in una situazione differenziata rispetto ad altre regioni’. Ma l’allarme dei contadini e degli imprenditori agricoli è chiaro. Non possiamo lasciarlo inascoltato. ‘Fiumi a secco, incendi, terreni agricoli senza acqua, raccolti a picco’, questo denuncia il presidente Marco Neri. È necessario che lo Stato intervenga con aiuti sostanziali come fatto in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. La Toscana, con un settore agro alimentare leader del Made in Italy, non può essere lasciata sola di fronte all’emergenza siccità». Lo dichiara il deputato Mario Lolini, coordinatore della Lega in Toscana.