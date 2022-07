annuncio Politica Siccità: “Grazie al pressing della Lega, stato di emergenza in Toscana” 8 luglio 2022

Redazione Firenze: “Apprendiamo con soddisfazione che il Presidente Giani ci ha ascoltato ed ha firmato lo stato di emergenza anche per la nostra regione. La Lega, accogliendo le istanze del territorio e l’appello accorato delle organizzazioni agricole, ha spinto fin da subito perché questo provvedimento fosse attuato il prima possibile. Siamo vicini ai nostri agricoltori e speriamo che questa misura li aiuti a mantenere alta la bandiera del Made in Italy nel mondo”.

Lo dichiara il deputato Mario Lolini, coordinatore della Lega in Toscana.





