Si torna a lezione di ballo con “Bulli&Pupe”

Da lunedì 19 a venerdì 30 settembre la scuola di via Marsala offre la possibilità di provare tutti i corsi gratuitamente



Grosseto: La scuola di ballo “Bulli&Pupe” riapre per una nuova stagione dedicata alla danza e al benessere. E per far conoscere le tante discipline proposte dal centro di via Marsala 17 a Grosseto, da lunedì 19 a venerdì 30 settembre è in programma una serie di corsi gratuiti e aperti a tutti, per adulti e bambini.

Le lezioni gratuite per i più grandi sono dancehall (lunedì 26 settembre alle ore 21), twerk (giovedì 29 settembre alle ore 21), salsa e bachata principianti (lunedì 19, mercoledì 21, lunedì 26 e mercoledì 28 settembre alle ore 21), tango argentino (martedì 27 settembre alle ore 21), reggaeton (venerdì 30 settembre ore 18.30), danza del ventre (26 settembre ore 18.30, 27 settembre ore 20, 28 settembre ore 17.30), pilates (mercoledì 28 settembre alle ore 19.30) e posturale (giovedì 29 settembre ore 18.15). I bambini invece potranno provare una delle discipline lunedì 26 e mercoledì 28 settembre alle 16.30 (i piccoli di 2 e 3 anni), lunedì 26 e mercoledì 28 settembre alle 17.30 (dai 4 ai 5 anni), martedì 27 settembre e giovedì 29 settembre alle 16.30 (dai 6 ai 9 anni), il 27 e il 29 settembre dalle 17.30 (dai 10 anni in su). Per i piccoli è a disposizione poi la prova gratuita per la danza classica in programma mercoledì 28 alle 18.30.

«Ripartiamo con entusiasmo – spiega Katia Remati, proprietaria del centro – e con tante proposte per grandi e piccoli: la nostra scuola vuole essere un centro di formazione ma anche un luogo di aggregazione, dove trascorrere ore divertenti in compagnia di chi condivide la stessa passione».





La prima lezione di prova resterà comunque gratuita anche dopo settembre.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 339 866 0970 oppure rivolgersi alla segreteria della scuola, in via Marsala 17 a Grosseto.