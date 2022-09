Si ricontano i voti: Marco Simiani ce l'ha fatta ed entra in Parlamento

Grosseto: Si ricontano i voti e Marco Simiani fa il suo ingresso in Parlamento. Era stato un errore di calcolo del ministero ad escluderlo, adesso invece con il riconteggio al Centrosinistra in Toscana spettano 6 seggi, e uno dei 5 del PD è proprio per Marco Simiani.



«E dopo giorni da cardiopalma - commenta Giacomo Termine sul profilo Facebook di Marco Simiani - posso annunciare a tutti (a questo punto ufficialmente) che Marco Simiani è stato eletto alla Camera dei Deputati! La Maremma continuerà ad avere un rappresentante in parlamento per i prossimi 5 anni».

«Non dimenticherò facilmente questi giorni- commenta sempre su Facebook Marco Simiani -. Saranno scolpiti nella mia vita per sempre per le emozioni contrastanti che mi hanno dato. In poche ore la mia amarezza si è trasformata in sorpresa. Poi in gioia. Potrò infatti rappresentare il mio territorio e il collegio per il quale sono stato candidato ed eletto Deputato della Repubblica! Ebbene sì. E' accaduto davvero e non posso nascondere la mia incredulità ma anche la soddisfazione immensa che premia il mio percorso a servizio della politica, del mio partito e della Maremma! Ieri sera ho pubblicato un post doloroso che non mi aveva però fatto togliere il sorriso. Ho letto tantissimi messaggi che mi hanno emozionato. Oggi vi rispondo così, con il mio grazie più grande e sentito! L'ho detto anche ieri ma oggi per tutti quelli che mi hanno sostenuto è arrivato il momento di fare festa insieme a me!».

Adesso, con Marco Simiani che si aggiunge a Fabrizio Rossi e Simona Petrucci, la Maremma ha tre parlamentari.