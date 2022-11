Si parla di Iran alla libreria QB

Mercoledi’ 16 novembre dalle 17



Grosseto: Continua la festa per il quarto compleanno della libreria QB in piazza della Palma a Grosseto. Domani, mercoledì 16 novembre dalle 17, si parla di Iran. Il titolo dato alla giornata è “Farsi vicini” e inizia con il racconto dei viaggi in Iran a cura di Arianna Bernabini di Jabali Viaggi. A seguire Daniela Bolognesi Piani, teologa ed esperta di Iran, parlerà del libro “Pietra paziente” di Sadeq Chubak edito nel 2021 dalla casa editrice Ponte 33. A seguire aperitivo e pizza con proiezione di corti iraniani.

Nel libro “Pietra paziente” siamo a Shiraz negli anni '30. Gowhar, una ragazza costretta a mantenersi con i matrimoni temporanei, sparisce all'improvviso e il fatiscente caseggiato dove viveva insieme a un assortito gruppo di inquilini precipita nello scompiglio.

Ponte 33 è una casa editrice che si pone l’obiettivo di far conoscere in Italia la letteratura contemporanea in lingua persiana prodotta in Iran, Afghanistan, Tagikistan e all’estero, principalmente Stati Uniti e Europa, dove molti scrittori provenienti da questi paesi vivono e lavorano.

Daniela Bolognesi Piani ha studiato Filosofia presso l’Università di Firenze e Teologia presso lo Studio Teologico Fiorentino. Dopo un breve periodo di insegnamento, è stata consulente esterna dell’allora ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran presso la Santa Sede, M. Masjed Jame’i. E’ cofondatrice del centro di dialogo Interreligioso e interculturale Dialegein ed è stata vicedirettrice della rivista Porta d’Oriente. Attualmente si occupa dell’Islam sciita, sia dal punto di vista teologico, sia dal punto di vista politico.