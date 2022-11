Monte Argentario: Intervento dei mezzi del 118 ieri sera intorno alle 22:20 a Porto Santo Stefano, in via Martiri di Ungheria, per auto cappottata. Il conducente, un uomo di 26 anni, è stato portato in codice 2 all'ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, per politrauma.

Sul posto l'ambulanza della Misericordia, la CRI Orbetello, carabinieri e vigili del fuoco.