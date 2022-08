Si aprono oggi le iscrizioni per le batterie di selezione per il Palio

Casteldelpiano: Si aprono oggi, 19 agosto le iscrizioni per le batterie di selezione per il Palio dell’8 settembre di Castel del Piano che si disputeranno il 6 settembre. Sul sito del Comune (www.comune.casteldelpiano.gr.it) è reperibile la modulistica necessaria.



Per questo palio i premi complessivi ammontano a circa 10 mila euro, considerando sia la manifestazione paliesca sia il Memorial Gastone Pioli. L’invito è rivolto a tutti i proprietari dei cavalli che avranno la possibilità di partecipare a un Palio che negli ultimi anni è tornato al centro del mondo paliesco Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 2 settembre alle ore 12. Possono essere iscritti cavalli di quattro anni ed oltre. E’ fissato un tetto massimo di 20 cavalli ammessi alle batterie di selezione, per cui in caso di maggiori iscrizioni si provvederà in primis ad escludere i cavalli di quattro anni e in caso di ulteriori esuberi si procederà all’esclusione mediante estrazione a sorte.

La mattina del 6 settembre si terranno le visite in Piazza Donatori di Sangue e dalle ore 15 saranno disputate le batterie di qualificazione per la tratta. Il 7 settembre si disputerà il Memorial Gastone Pioli. La manifestazione avrà il proprio apice la domenica 8 maggio alle ore 18 quando andrà in scena la carriera che decreterà il vincitore del Palio.

Sul sito del Comune è scaricabile il protocollo sanitario disciplinante le visite veterinarie ed i controlli antidoping. Per favorire la partecipazione è prevista la corresponsione di premi ai cavalli iscritti per la selezione e per la disputa del palio pari ad € 9,800,00. Gettone rimborso spese € 200,00 - Vincitore Palio € 3,600,00 – 2/3/4 Palio € 1.000,00. Memorial Gastone Pioli €2.000,0 ripartiti tra i partecipanti alla finale.