Si amplia l'offerta formativa al Polo Universitario Grossetano

Ecco tutte le novità per l'anno accademico 2022-2023



Grosseto: La Fondazione Polo Universitario Grossetano è pronta ad accogliere coloro che vogliono intraprendere il percorso accademico presso la sua sede, nel centro storico della capitale della Maremma. I corsi sono erogati dall’Università di Siena in teledidattica sincrona: le aule di Grosseto sono collegate con quelle di Siena, ed oltre a poter seguire la lezione, gli studenti possono rivolgere domande al docente come se fossero nella stessa stanza. Questo anche grazie a tutor super esperti, che affiancano gli iscritti in tutte le fasi dell’iter di studi e garantiscono le informazioni e gli aggiornamenti attraverso le segreterie didattiche.

Poi ci sono i laboratori, le campagne di scavi archeologici, le biblioteche, le winter e summer school, le aree dedicate allo studio, le conferenze ed i convegni sui più vari temi, il verde e l’arte del Giardino dell’Archeologia su cui si affaccia la struttura che ospita il Polo Universitario: un ambiente dinamico e vivace, in cui poter respirare l’atmosfera universitaria in una città a misura d’uomo.

L’anno accademico 2022- 23 sta per iniziare e sono disponibili nuovi corsi, oltre quelli già presenti nell’offerta formativa grossetana, come Economia e Commercio, Scienze Economiche e Bancarie, Scienze Politiche, Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale, Infermieristica ed il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico, di durata quinquennale, che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato nel campo del diritto.





Ecco le novità:



LAUREA MAGISTRALE in Scienze delle Amministrazioni, curricula: Tributi, economia e diritto; Comunicazione, marketing territoriale e turismo.

LAUREA IN Servizi Giuridici, curricula: Amministrazione, Sicurezza e Servizi al Territorio; Patrimonio Culturale, Turismo e Sistemi Agroalimentari.

ll corso di laurea in Servizi Giuridici è un corso di laurea triennale volto ad assicurare un'adeguata preparazione nelle materie giuridiche di base, nonché l'acquisizione di essenziali conoscenze, funzionali alla formazione di figure professionali di diversa natura, a seconda del curriculum prescelto.

Il curriculum in Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio mira a formare figure professionali con specifiche competenze in diritto amministrativo, degli Enti Locali, dei contratti pubblici e di diritto penale che trovino occupazione nell'ambito delle amministrazioni territoriali (statali, regionali e locali) e delle società di servizi pubblici.

Il curriculum in Patrimonio culturale, turismo e sistemi agroalimentari ha come obiettivo quello di formare esperti con competenze giuridiche in specifici settori quali il diritto dei beni culturali e del paesaggio, il diritto del turismo, delle nuove tecnologie e il diritto agroalimentare. Ciò contribuirà a far crescere negli studenti una maggiore consapevolezza nei confronti delle risorse del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale materiale e immateriale, oltre che a maturare la convinzione dell'imprescindibilità nei tempi attuali di investire in cultura.

Il collegamento tra la preparazione accademica e la formazione professionale è garantito mediante tirocini formativi da svolgersi all'interno di enti ed organismi pubblici e privati, con lo scopo di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.

Il corso di laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni si propone di fornire conoscenze metodologiche e di contenuto culturale, scientifico e professionale a carattere interdisciplinare, in una serie di ambiti di apprendimento di tipo giuridico, economico, statistico-quantitativo, politologico, sociologico, storico, ma anche linguistico. Tali basi formative mettono il laureato magistrale in grado di ricoprire ruoli professionali di responsabilità nell’intero ambito della pubblica amministrazione, delle imprese e degli enti pubblici e privati di carattere nazionale, ma anche europeo e internazionale, nonché in attività nell’ambito dei mass media, delle risorse umane, della tutela del cittadino e dei consumatori, del marketing territoriale e del turismo.

Per informazioni: www.polouniversitariogrosseto.it ; Fondazione Polo Universitario Grossetano via Ginori, 43 Grosseto, Telefono 0564 441123, pologr@unisi.it, Fb: Polo Universitario Grossetano