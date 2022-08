Sì al rigassificatore. PD: "La verità viene (quasi) sempre a galla"

Fratelli d'Italia condivide la scelta del Governo di installare il rigassificatore a Piombino. Lo afferma Ignazio La Russa esponente nazionale (e smentisce il suo sindaco)



Grosseto: «Fratelli d'Italia getta la maschera e si dichiara a favore dell'installazione del rigassificatore - affermano Giacomo Termine segretario provinciale del PD e Mirjam Giorgeri segretaria Unione Comunale del PD di Follonica -, facendo così rimettere nel cassetto le bandiere di FdI esposte in piazza insieme al sindaco Ferrari. Era il segreto di Pulcinella ma finalmente la verità è emersa, anche agli occhi di chi fa finta di non vedere.

Grazie al presidente Giani abbiamo avuto l'eliminazione della piattaforma offshore ed una breve durata di permanenza della nave. Nell'attesa però di sapere se la nostra richiesta di attivare una procedura ambientale sarà accolta vediamo alzare i toni del sindaco Ferrari ai fini elettorali per garantirsi benefit sempre maggiori. Ma l'area in cui il rigassificatore verrà posizionato non segue i confini amministrativi e le acque del Golfo d Follonica non sono diverse da quelle di Pombino.

Appare dunque opportuno e saggio, nell'interesse delle popolazioni di tutta questa zona che va dalla val di Cornia a Follonica, porre sul piatto i bisogni e le esigenze anche del comprensorio grossetano.

Ambiente, economia e territorio sono un connubio imprescindibile su cui basare il futuro delle comunità locali, quindi, è su questi cardini che si deve allineare la discussione in atto tra la Regione Toscana e il Governo. Sono tre le tutele fondamentali in gioco: tutela del fabbisogno energetico nazionale, tutela ambientale dell'area interessata dall'intervento, tutela del sistema economico e infrastrutturale locale. Partendo da questi tre piani sono da prendere in considerazione una serie di proposte per la costa grossetana che riguardino: