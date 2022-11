Sport Settimana dello sport per le classi quinte del Leopoldo II di Lorena 30 novembre 2022

Follonica: Il 28 novembre alla scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani è iniziata la settimana dello sport. Una settimana in cui tutte le classi quinte dell’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena faranno educazione fisica con il professor Moreno Rosadoni e il professor Giuseppe D’auge all’interno della palestra della scuola nell’area dell'Ilva e nel campo da gioco adiacente alla palestra stessa. Lunedì 28 novembre è stato il turno della 5°A della scuola Don Milani, il 29, invece, è stata la volta delle alunne e degli gli alunni della 5°A di Buozzi. Oggi, mercoledì 30 novembre, è stato il turno delle alunne e degli alunni della 5°B di Don Milani e il 2 dicembre sarà il turno della 5°C, sempre di Don Milani. Una settimana all’insegna dello sport: un modo di scoprire un approccio diverso alla materia alla quale dal prossimo anno saranno dedicate due ore settimanali con un insegnante di educazione fisica all’interno dell’Istituto Comprensivo. L’attività rientra in un percorso di continuità che propone tantissime attività agli alunni e alle alunne delle classi quinte dell’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena e permette alle ragazze e ai ragazzi di affrontare il passaggio da un grado di istruzione all’altro con serenità, rispettando il programma verticale che i docenti dei diversi gradi di scuola all’interno dell’istituto (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) hanno progettato. Gli alunni e le alunne hanno svolto un’attività di coordinazione con l’uso dei palloni, quindi sono seguiti giochi al canestro. Hanno anche sperimentato giochi di squadra a punti e a tempo, anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi. Questo percorso da sempre tende al benessere psicofisico, perseguito dall'istituto. Seguici





