Settembre Roccastradino verso il gran finale

Ultimi appuntamenti per la festa, che domenica 11 settembre si chiuderà con il Palio umoristico dei ciuchi

Roccastrada: Il Settembre Roccastradino si prepara al gran finale con tre giorni di animazione per tutte le età, musica e buona tavola prima di vivere il Palio umoristico dei ciuchi fissato per domenica 11 settembre nella cornice del campo sportivo di Via Carducci.

Venerdì 9 settembre la festa si aprirà alle ore 16, con il Nutella party preparato dalla Contrada del Convento e continuerà alle ore 21.00 al Kaos Kreativo con la videopresentazione “La tomba, le riserve della Val di Farma ed il suo mondo di sotto”; alle ore 21.30 in Piazza XXV Aprile musica live con 3D5. Conclude la serata dalle ore 22.00 a Poccia 2000 DJ SET KRAZO.

Sabato 10 settembre, alle ore 15.00 sarà la volta della 7° Passeggiata in rosa per le vie del centro storico, con raccolta fondi in favore del Comitato per la Vita di Grosseto. Alle ore 16 in piazza dell’Orologio, donzelle con la contrada della Torre, sempre alle 16.00 il Parco del Chiusone ospiterà la merenda e il calcio tennis con la contrada del Portoncino. Alle ore 21.00 la serata proseguirà ballando sulle note del gruppo “Attenti a quei 2” in Piazza Don Bailo; alla stessa ora, in Piazza XXV Aprile musica live con “Leo & Jole”, prima di chiudere la serata a Poccia 2000 con DJ set Gianluca Ghezzi e Ricky DJ e SILENT DISCO PARTY, dalle ore 22.00.

L’ultimo giorno del Settembre Roccastradino, domenica 11 settembre, si aprirà alle ore 9 con la 32esima edizione della Pedalata Ecologica, prima di vivere l’intero pomeriggio nel segno della tradizione aspettando il Palio umoristico dei ciuchi. Dalle ore 15 il Palio sfilerà per le vie del paese seguito, fino alle ore 19, dalla musica itinerante della “Bandanimata Brass Band”. La corsa inizierà alle ore 17,30 nell’ex campo sportivo di Via Carducci. A chiudere la festa alle ore 21.00, nella pista del Parco del Chiusone, esibizione della scuola di ballo “Odissea 2001” e per finire, tutti in Piazza XXV Aprile con DJ SET COLORS GROUP.

Informazioni. Il ristorante è aperto ogni sera per la cena a base di prodotti tipici locali, mentre sarà aperto a pranzo nei giorni 3 – 4 - 8 – 9 - 10 e 11. Tutti gli spettacoli sono con ingresso gratuito La festa è organizzata dalla Pro Loco Roccastrada e dall’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica, in collaborazione con il Comune di Roccastrada. Per informazioni e per conoscere il programma completo è possibile contattare il numero 0564-563376 oppure visitare la pagina Facebook Comitato Festeggiamenti Pro Loco Roccastrada.