Servizio di Geriatrico assicurato grazie a collaborazione professionisti di Medicina

Grosseto: Alla luce della dimissione di una geriatra operante su Follonica e Monterotondo Marittimo, per continuare a garantire l'assistenza in questo ambito ai cittadini della zona Colline Metallifere, si é resa necessaria una rimodulazione delle attività che ha permesso di dare una risposta organizzativa e di salute in tempi rapiti. La copertura sarà appunto assicurata dalla medicina interna del Sant'Andrea che metterà a disposizione due medici internisti specializzati in Geriatria, Alessandro De Palma e Alessio Babbanini, per effettuare attività ambulatoriale a Follonica (1° e 3° venerdì del mese ) e a Monterotondo Marittimo (2° e 4° venerdì del mese). Le agende sono state aperte per prenotare le visite dal 1 gennaio 2023 e nel frattempo sono state recuperate le visite precedentemente programmate.



Soddisfatto il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine: "Ringrazio la disponibilità dei professionisti del Sant’Andrea. Quando l’Azienda sanitaria si mette al tavolo con i territori si riescono a trovare le soluzioni migliori nonostante la clamorosa carenza di professionisti che stiamo vivendo al livello nazionale".