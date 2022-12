Attualità Servizio Civile Universale in AISM 21 dicembre 2022

Redazione Grosseto: È stato pubblicato il nuovo Bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile, da parte del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale. I giovani saranno impegnati nelle diverse attività a supporto delle persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio provinciale. La scadenza per presentare le domande è il 10 febbraio 2023 alle ore 14:00. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

I due progetti finanziati saranno: “Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM per il miglioramento della qualità di vita e l’affermazione dei diritti nella costruzione di risposte qualificate”. “InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione per la realizzazione dei progetti di vita individuale”.

