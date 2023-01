Servizio civile, nuovo bando di Confcooperative Toscana per selezione 88 volontari

Scadenza il 10 febbraio, progetti rivolti all’infanzia, ad anziani, disabili e minori in condizione di disagio e per la promozione culturale. Fiaschi: “Occasione di crescita umana e professionale”



Firenze: Nuovo bando di Confcooperative Toscana, attraverso le coop sociali e gli enti aderenti, per la selezione di 88 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale. Pubblicato scorso 15 dicembre, scadrà il 10 febbraio 2023. Si tratta di progetti rivolti all’infanzia, ad anziani, disabili e minori in condizione di disagio e per la promozione culturale, nonché ai servizi della Misericordia di Firenze.

Vari i progetti previsti dal bando, ci sono posti riservati a Giovani con Minori Opportunità. Ecco i progetti nel dettaglio:

Programma “Quasi Amici”, in coprogrammazione con il Consorzio Zenit - sede locale dei Salesiani per il Sociale APS.

Progetti:

-Anziani in salute 2022 – Settore: terza età in condizione di disagio, n.7 posti, di cui n.2 riservati a Giovani con Minori Opportunità;

-Abilità condivise 2022 – Settore: disabilità, n.16 posti, di cui n.4 riservati a Giovani con Minori Opportunità;

-L'intervento della Misericordia 2022 – Settore: trasporto sociale, sanitario ordinario e d’emergenza (Misericordia di Firenze), servizi degli Ambulatori della Misericordia di Firenze, n.19 posti, di cui n.5 riservati a Giovani con Minori Opportunità.

Programma “La Gabbianella e il Gatto”, in coprogrammazione con il Consorzio Zenit - sede locale dei Salesiani per il Sociale APS.

Progetti:

- Crescere insieme 2022 - Settore: minori in condizione di disagio, n.15 posti, di cui n.4 riservati a Giovani con Minori Opportunità;

- Giovani insieme 2022 – Settore: promozione culturale per minori e giovani, n.7 posti, di cui n.2 riservati a Giovani con Minori Opportunità;

- Piccole storie 2022 – Settore: nidi e servizi per l’infanzia, n.24 posti, di cui n.6 riservati a Giovani con Minori Opportunità.

Il bando, le sintesi dei progetti ed i criteri di selezione sono consultabili su www.toscana.confcooperative.it e su www.serviziocivile.coop.

Tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), in possesso dei requisiti previsti dal bando, potranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 14,00 del 10 febbraio 2023 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

“È un’ occasione di crescita, umana e professionale, per tutti - sottolinea la presidente di Confcooperative Toscana Claudia Fiaschi - Con il servizio civile i giovani hanno un primo approccio con il mondo della cooperazione, entrando in contatto con operatori e beneficiari, impegnandosi concretamente nei progetti, ma questa esperienza è anche molto proficua per le cooperative che possono confrontarsi con idee nuove”.

Per la compilazione della domanda, per candidarsi in uno dei nostri progetti, è possibile chiedere supporto, dal 9 gennaio 2023 su prenotazione, allo sportello gratuito. Basta inviare una email a serviziocivile.toscana@confcooperative.it - Per avere informazioni generali sul nuovo bando, rivolgersi a: Confcooperative Toscana – Via Vasco de Gama, 25 Firenze - 055 3905600 - 366.6065924 - serviziocivile.toscana@confcooperative.it