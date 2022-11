Servizi bus nel bacino di Grosseto, novità dal 14 novembre

Le decisioni sono state assunte in sede di Gruppo Tecnico Territoriale, informati e consultati anche i Comuni interessati

Grosseto: Nel bacino di Grosseto da lunedì 14 novembre 2022 saranno in vigore alcune modifiche a linee autobus decise nell’ambito del competente Gruppo Tecnico Territoriale, ovvero l’organismo composto da Regione Toscana e Provincia di Grosseto, in qualità di Enti programmatori del servizio di Tpl, e da Autolinee Toscane, anche in qualità di gestore del servizio chiamato a mettere in atto le decisioni assunte.



Il percorso che ha portato alle variazioni è stato precedentemente oggetto di informativa e consultazione anche nei confronti dei Comuni interessati sul territorio. Sono dunque gli Enti a deliberare determinate decisioni nell’ambito di quanto prevede il contratto di gara con la Regione Toscana, sia per efficientare o razionalizzare che per potenziare il servizio, che poi AT è chiamata ad applicare.

Nel dettaglio, da lunedì 14 novembre per la linea 42A Arcidosso-Castel del Piano-Paganico, la corsa delle ore 13.05 Arcidosso-Castel del Piano-Paganico transiterà anche dagli Istituti scolastici di Castel del Piano, garantendo maggiori soluzioni per l’utenza scolastica.

Inoltre, rientrano nelle decisioni in vigore da lunedì 14 novembre, anche alcune razionalizzazioni delle linee urbane di Orbetello, ovvero le linee 0o1 e 0o2, le quali vedranno la soppressione di 10 corse, a basso livello di frequentazione, che sono dettagliate di seguito.

Linea 0o1 Orbetello-P.S.Stefano

Saranno soppresse le seguenti corse: corsa ore 10.15 Orbetello F.S.-P.S. Stefano; corsa ore 21.17 Orbetello F.S.-P.S.Stefano; corsa ore 10.40 P.S. Stefano-Orbetello F.S.; corsa ore 21.38 P.S. Stefano-Orbetello F.S.

Linea 0o2 Orbetello-Porto Ercole

Saranno soppresse le seguenti corse: corsa ore 10.53 Orbetello F.S. Porto Ercole; corsa ore 14.55 Orbetello F.S. Porto Ercole; corsa ore 17.00 Orbetello F.S. Porto Ercole; corsa ore 11.15 Porto Ercole-Orbetello F.S.; corsa ore 15.15 Porto Ercole-Orbetello F.S.; corsa ore 17.20 Porto Ercole-Orbetello F.S..

L’azienda ricorda, a beneficio dell’utenza, che a fronte delle riduzioni il servizio è compensato dalla disponibilità in questa area territoriale dei collegamenti delle linee 39O (sulla tratta Grosseto-Fonteblanda-Talamone-Albinia-Porto S. Stefano-Orbetello) e 15O (sulla tratta Porto S. Stefano-Orbetello-Albinia), le quali prevedono diverse soluzioni, in vari momenti della giornata (14 corse della linea 39O e 12 corse della linea 15O), da e verso la Stazione Fs di Orbetello da/verso le località della zona sud della Provincia di Grosseto.

Per consultare il quadro completo degli orari è possibile visitare il sito at-bus.it.