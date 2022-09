Serie D. Us Grosseto, situazione delicata

Gli sportivi si interrogano sul futuro della società. Silva esonerato, è arrivato nuovo mister Liguori, ma sarà sufficiente a rialzarsi?



Grosseto: Una “situazione” societaria complicata dove è difficile capire quale sarà la soluzione finale, quella attuale dell’Us Grosseto. Una partenza in campionato in salita con due sconfitte e con una squadra che ha affrontato il campionato di serie D con pochi innesti, imbottita di giovani che sono stati i grandi protagonisti dell'ultima edizione della Coppa Passalacqua, uno di questi Rotondo, lo ha dimostrato nel suo piccolo salvando l'onore della sconfitta nel debutto interno con il Serravezza.

Due impegni, sono due e poi è stato liquidato il tecnico Massimo Silva, è la classica sentenza di quando le cose vanno male, anzi malissimo. Il Grosseto è affondato, una squadra senz'anima ma è troppo facile addossare le colpe al mister quando non ci sono gli uomini e gli stimoli di conseguenza per reagire. E' arrivato un nuovo allenatore, Andrea Liguori, già a lavoro e ci chiediamo come del resto gli sportivi, riuscirà a tirare su un Grosseto molle e carente di calciatori che possano avere la forza di reagire ?

Il grifone ad oggi è piccolo piccolo, servono rinforzi immediati ma di qualità, ma i nuovi proprietari saranno in grado di riportare in alto quello che nel non lontano passato ha sfiorato la clamorosa promozione in serie A? Si parla del 2009, si parla di un gruppo con in testa allora un grande condottiero che i grossetani continuano a rimpiangere, Piero Camilli. Quello che ha fatto allora, lo ha fatto con le proprie forze economiche e di qualità portando grande entusiasmo come quando allo Zecchini nel match di andata con il Livorno di Spinelli, quasi diecimila persone sostennero a gran voce il grifone.

C'è tanto lavoro da fare, per portare in alto il Grosseto ma ci vogliono uomini e di grande qualità, con fatti reali, Fino ad oggi si sono registrate solo “chiacchiere da bar”. Va ricordato il gran lavoro di Mario Ceri realizzando un mega centro sportivo di Roselle, poi ha deciso di cedere la società ad altri e le risposte sono state eloquenti. Il Grifone di un tempo non c'è più. C'è molto da lavorare con fatti e non con chiacchiere ed è per questo che i tifosi si interrogano sul futuro biancorosso. Grifone, tante domande e nessuna risposta, il futuro del Grosseto è un mistero. Nicola Di Matteo è uscito di scena, Guida diventa presidente, salvo colpi di scena.