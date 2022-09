Serie D: “Non si ferma la serie nera del grifone”

Grosseto crisi profonda, sconfitto allo “Zecchini” dal Città di Castello



Grosseto: Avrebbe dovuto essere la partita del riscatto ed invece si è consumata la quarta sconfitta consecutiva per il Grosseto (Coppa Italia compresa). Con il Città di Castello, si attendeva il riscatto dei biancorossi, ed invece è arrivata l'ennesima sconfitta, la seconda interna consecutiva, un’ennesima delusione per i tifosi biancorosso. Il Grosseto avrebbe dovuto cercare il riscatto per cancellare le precedenti battute di arresto con Poggibonsi e Serravezza ed invece è arrivata un'altra sconfitta interna contro un Città di Castello tutt'altro che irresistibile.

Il Grosseto era partito bene andando in rete con il giovane Rotondo, al 55'. Poi al 60' è rimasto in dieci per l'espulsione di Crivellaro e poco dopo gli ospiti hanno segnato la rete del pareggio con Calderini su calcio di rigore. Si attendeva la reazione dei biancorossi, invece è arrivato il gol-partita di Grossi, e per il Grosseto da li in poi è stata notte fonda. Una nuova delusione, una nuova sconfitta, per una squadra senza anima al quale mancano uomini di qualità, ma adesso è tardi, il calcio mercato è chiuso. Rimane la speranza, flebile, La società ha cambiato la proprietà, per la seconda volta, speriamo che ci sia la spinta per il rilancio del Grosseto e lasciare la casella a zero punti quanto prima.