Serie D: il Grosseto con Follonica-Gavorrano e Livorno

Spicca il derby Grosseto-Livorno, ricordando le battaglie per la conquista della promozione in serie A.



Grosseto: Tutto è pronto per il via del campionato di calcio di serie D, con la presenza oltre al Grosseto, anche del Follonica-Gavorrano e del Livorno, grande avversario del Grosseto, impegnato, nel 2009, per la lotta nel massimo campionato di serie A.



Si riproporrà una vecchia e storica rivalità tra il grifone e gli amaranto dell'allora presidente Spinelli.

Impossibile non ricordare gli aspri confronti tra le due squadre con lo stadio Zecchini straripante di pubblico, scorreva il 2009, quando le due squadre lottavano per la promozione in serie A che il Grosseto di Gustinetti butto via dopo aver vinto in casa per 2-0, riusci a prendere quattro schiaffi all'Ardenza buttando al vento il progetto.

Il Grosseto è stato inserito nel girone D, con 34 partite per tornare in Lega Pro.

I ragazzi di Silva debutteranno il 4 settembre a Poggibonsi, mentre il Livorno sarà di scena sul terreno del Flaminia, mentre il Follonica-Gavorrano ospiterà i Mobilieri Ponsacco.

Intanto questa sera alle ore 21:00 il Grosseto ospiterà l'Orvietana, per la Coppa Italia (eliminazione diretta).