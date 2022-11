Sport Serie D, Il FolloGav non va oltre il pari contro il Ghiviborgo 6 novembre 2022

6 novembre 2022 144

144

Redazione Gavorrano: Pareggio a reti bianche tra FolloGav e Ghiviborgo, che finisce 0-0. Poche emozioni e un punto in classifica per entrambe le formazioni. Forse è il FolloGav a perdere qualcosa da questo match. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Serie D, Il FolloGav non va oltre il pari contro il Ghiviborgo Serie D, Il FolloGav non va oltre il pari contro il Ghiviborgo 2022-11-06T19:27:00+01:00 39 it Serie D, pareggiano i minerari 0-0 contro il Ghiviborgo PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/05/12/20170512203536-f02e14b3.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/05/12/20170512203536-f02e14b3.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 06 Nov 2022 19:27:00 GMT